Santos Reis: Dia de festa e comemoração para a Comunidade Cristã Padres e religiosos comentam um dos feriados religiosos mais importantes do Estado. Na igreja de Santos Reis o dia começou com uma alvorada às 5h.

Seis de janeiro. De acordo com a simbologia católica dia de desmontar a árvore de natal, assim como o presépio. No entanto, no mesmo dia, a comunidade cristã realiza uma das mais importantes festas da igreja católica em Natal. A comemoração do dia de Reis, festa tradicional realizada há mais de 400 anos.



Devotos, religiosos e simpatizantes lotam as igrejas da capital no intuito de participar das festividades promovidas pela igreja. A mais procurada é a de Santos Reis, situada no bairro homônimo, que começou o dia com uma alvorada às 5h da manhã. Um carro de som convocava os religiosos a participarem das celebrações.



A importância do feriado, no entanto, varia para os cristãos. Monsenhor Luca, pároco da igreja de Santo Afonso Maria de Ligório, explicou que a data comemora uma passagem bíblica do evangelho de Mateus. Nele há a referência do nascimento do messias, saudado pelos reis com incenso, ouro e mirra em reconhecimento a realeza e divindade.



Para o monsenhor, a festa é puramente cristã e não deve ser desvirtuada. “O feriado é uma forma da comunidade católica participar das festividades da igreja e não uma forma de ir à praia ou aos barzinhos”. Contudo, ele revelou uma baixa na dimensão da festa tomando como exemplo anos anteriores em que a comemoração atraia um público maior.



Para o pároco da igreja de Santos Reis, padre Gilmar Pereira, a festa tem uma forte importância pela sua antiguidade. A festa surgiu em homenagem a construção do Forte dos Reis Magos e a fundação da cidade do Natal. Inicialmente, as comemorações eram, realizadas no próprio Forte, passando à praia da Limpa e por último, a Igreja de Santos Reis.



Padre Gilmar explicou que a importância dos Reis não é meramente simbólica e que há um registro, ainda que pequeno, deles na bíblia. Ele enfatizou a chegada dos reis ao presépio de Belém, local onde Jesus teria sido acolhido após o nascimento.



O católico Geraldo Miranda também explicitou a questão do encerramento do ciclo natalino e também lembrou do caráter religioso do feriado. Ele comentou que o dia 6 de janeiro deve ser encarado com uma forma da comunidade cristã participar da programação religiosa das igrejas. “Talvez algumas pessoas não vejam dessa maneira e encarem esse dia como uma forma de descanso. É uma data importante porque comemora o fim do ciclo que começou no dia 25”, disse.



Para o estudante Antônio Neto o feriado é importantes pois “é o dia em q a sociedade pagã ou mundana reconhece Jesus como a salvação”. Ele também falou do fim do ciclo natalino e do caráter dual entre o simbólico e o religioso. “Por tradição desarmamos os presépios. Acredito que o dia de Reis é uma mista dos dois, mas diria q tem um ponto mais enfático no religioso”, conclui.