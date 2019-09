Os brasileiros que estão voltando Enquanto uns saem, outros apostam em retornar ao Brasil para fazer sucesso

Não é novidade que o futebol brasileiro perde mais jogadores para o exterior do que ganha. Só para se ter uma ideia, em 2008, o Brasil exportou 1.176 atletas, a maioria de desconhecidos e com pouco mercado no país. Porém, na contramão, os repatriados também aumentaram, foram 659 jogadores que pegaram o caminho de volta.



E para temporada 2009, entre os que voltaram ao país está o maior artilheiro das Copas, o atacante Ronaldo, defendendo o Corinthians. Mas não é só ele. Outro que defendeu a Seleção Brasileira e está de volta é o volante Edmilson, que junto com o Fenômeno e outros quatro jogadores fecham o grupo de pentacampeões que darão o ar da graça nos campos brasileiros.

Mais comum do que a saída precoce dos novos talentos brasileiros é o retorno de alguns medalhões e a investida em reforços dos vizinhos sul-americanos. E a volta pode ser melhor do que a ida, que diga o atacante Washington. O Coração Valente deixou o Japão para defender o Fluminense e foi vice-campeão da Libertadores e artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Keirrison e Kléber Pereira.



Mas o retorno também pode significar retrocesso. Depois de ser campeão da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes, o meia Carlos Alberto não se firmou no Werder Bremen e foi “deportado”. No Brasil, o jogador revelado pelo Fluminense não se saiu bem no São Paulo e nem no Botafogo. Agora, defendendo o Vasco, ele quer dar a volta por cima e reencontrar o bom futebol.



Quem está pegando o avião de volta é o lateral Léo. Depois do título Brasileiro de 2002 pelo Santos, o jogador se transferiu para o Benfica, de Portugal, mas optou por retornar ao país e ao Peixe para ficar próximo dos familiares. Junto com Léo, o atacante Roni, de 31 anos, chegou à Vila Belmiro depois de algumas temporadas no futebol japonês.



No Rio de Janeiro, os principais desembarques foram em Botafogo e Flamengo. O Glorioso repatriou o atacante Reinaldo, que estava no futebol asiático, enquanto o Rubro-negro foi até a Alemanha para contratar o meia Zé Roberto, que chega com o peso de usar a camisa 10 na temporada 2009.



O retorno ao Brasil pode significar muito para os jogadores, além de se sentirem em casa, eles têm a chance de reencontrar o bom futebol e de apagar más impressões que ficaram. Insatisfeito no Shalke 04, Zé Roberto simplifica o que significa voltar a jogar no país pentacampeão mundial.



“Voltei ao Brasil porque, acima de tudo, me sinto feliz aqui. Lá na Alemanha não estava jogando e o Flamengo abriu as portas para que eu pudesse trabalhar normalmente. Chego muito feliz e sentindo um orgulho tremendo de defender as cores desse clube, que é tão importante quanto muitos da Europa”, declarou o meia, sem fazer planos à longo prazo para sua carreira. “Não sei se voltarei ou não à Europa e não penso nisso agora. Meu foco está 110% no Flamengo. Uma transferência internacional não é prioridade na minha carreira, quero mesmo poder jogar”, encerrou Zé Roberto.



Outro fator determinante para o retorno dos jogadores ao Brasil é a crise econômica mundial, que gerou mudanças no cenário do futebol internacional e pode beneficiar os clubes brasileiros, já que os do exterior estão mais resistentes às negociações e economizando recursos para não falir. Com isto, a volta dos brasileiros poderá ser facilitada. Resta saber se eles voltam para ficar e em grande estilo.



Justiça Desportiva