América: Souza deve ser a novidade contra o Barueri Depois da vitória em cima do São Caetano, o time procura se distanciar mais da zona de rebaixamento.

Visando o próximo confronto na Série B do Campeonato Brasileiro, o América realizou a primeira movimentação com bola da semana na tarde desta segunda-feira (17), no CT Abílio Medeiros. Os jogadores participaram de um treino recreativo marcado pela descontração entre os atletas após a vitória de virada sobre o São Caetano na sexta-feira (14).



Pensando no confronto contra o Grêmio Barueri no próximo sábado (22), o alvirrubro retomou o treinamento e contou com algumas novidades. O meia Souza, apesar de não participar do treino, volta a trabalhar com bola nesta terça-feira (18). O jogador deve ser relacionado para a partida contra o time paulista.



O desfalque do time é Luís Maranhão, jogador que cumpre suspensão motivada pelo terceiro cartão amarelo. Outro jogador que pode ficar de fora da partida é Júlio Terceiro, ainda com dores no púbis.



O atleta será submetido a um tratamento intensivo até a quinta-feira (20), data limite que define ou não a participação no jogo. “Se ele treinar no apronto da quinta-feira, vai jogar, caso contrário, fica de fora”, disse Maeterlinck Rêgo, médico do clube.



A preocupação do treinamento ficou por conta do jogador Fábio Neves, que após uma disputa teve o supercílio direito machucado. O atleta foi levado ao Departamento Médico do clube e, após o susto, liberado para voltar ao campo.