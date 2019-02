Calor em Natal ultrapassa temperatura média

Vlademir Alexandre Temperatura varia entre 30º e 35º graus em Natal, mas a sensação térmica é maior do que 33º.

O aumento do calor é uma tendência dos últimos anos, não havendo uma mudança significativa nas temperaturas na cidade. “Essa temperatura é normal para essa época do ano em Natal”, afirma o meteorologista.Segundo o estudioso do clima, a sensibilidade térmica é a verdadeira responsável pelo calor sentido nos últimos dias. “A localização geográfica de Natal, perto do litoral, proporciona o aumento na umidade do clima, com um acréscimo médio de três graus na temperatura” diz.“A sensação térmica que temos, principalmente nas áreas menos urbanizadas como o centro da cidade, é maior que 33º”, alerta o metereologista.