Emparn prevê fim de semana de chuva no Estado

Devido a atuação da Zona de Convergência Intertropical, o fim de semana em todas as regiões do Estado terá ocorrências de chuvas.O céu se apresentará parcialmente nublado. Pelo menos, essa é a previsão da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).Segundo o órgão, no interior as chuvas ocorrerão mais durante o período da tarde e noite. Já na faixa litorânea leste a predominância será no período da manhã e a noite.Neste sábado (25), a temperatura na capital potiguar varia entre a mínima de 24º C e a máxima de 30º C. Em Mossoró, a temperatura varia entre a mínima de 25º C e a máxima de 32º C.

*Com informações do www.emparn.rn.gov.br