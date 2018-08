Sistema “S” amplia o número de vagas gratuitas Até 2014 dois terços das vagas dos cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos deverão destinadas à população de baixa renda.

O Ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (07) que as vagas gratuitas para o Sistema S (Senai Sesi, Senac e Sesc). serão ampliadas. Um protocolo assinado em Julho pelo MEC e representantes das quatro entidades afirma que a maioria dos trabalhadores não tem condições de pagar pela educação profissional.



“A gratuidade vai ser a regra e não a exceção", disse Hadda, ao se referir ao protocolo.

O documento prevê que até 2014 dois terços das vagas dos cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos pelas entidades integrantes do sistema deverão ser gratuitas e destinadas à população de baixa renda.



Como resultado dessa parceria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na quarta-feira (5) decreto que amplia a gratuidade e o número de vagas em cursos técnicos de formação inicial e continuada de quatro entidades do Sistema S.



Haddad lembrou que quando foi estruturado, na década de 40, o Sistema S visava a oferecer educação profissional gratuita, mas que, no final dos anos 70, as mensalidades começaram a ser cobradas. Segundo ele, o movimento foi “tão vigoroso” que os cursos gratuitos começaram a desaparecer das escolas do Senai e do Senac.



De acordo com o ministro, é preciso ainda combinar esforços para que a União, por meio da rede de Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), e o estado, por meio do programa Brasil Profissionalizado, cubram uma parte do território onde o Sistema S não vai chegar.



Crise financeira



O ministro não acreditar que a crise financeira internacional possa influenciar o futuro do Sistema S. Para ele, o recorde na criação de empregos com carteira assinada este ano é um fato “significativo” para garantir que as metas do governo sejam cumpridas, uma vez que 2,5% do salário dos trabalhadores da indústria e do comércio destinam-se a manter o Sistema S.



Fonte Agência Brasil