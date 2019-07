Fotos: Zenaide Castro Na Praia de Pipa, uma das atrações é o Passeio Gastronômico de Barco.

Mexilhões ao molho de ervas

Espetos de camarão

Salada tropical



Peixe na brasa

O passeio dura todo o dia e leva os passageiros pela Baía dos Golfinhos, Praia do Madeiro, Lagoa de Guaraíras, em Tibau do Sul, e faz uma parada no município de Georgino Avelino. Mas, além da aventura e do desafio mar adentro, a principal característica do barco Maria Maria é que ele se transforma em restaurante, onde se pratica um verdadeiro pecado da gula em alto mar.Por volta das 13h, os passageiros são convidados a deixar, por cerca de quarenta minutos, a embarcação, tempo suficiente para que o capitão Ailton Gomes Silva, mais conhecido como Galego, juntamente com o seu irmão Francisco, limpe o barco e prepare um banquete dos deuses que surpreende os famintos turistas, enche os olhos e estimula ainda mais o apetite.O cardápio começa com ostras cruas e mexilhões ao molho de ervas, como entrada, acompanhadas de caipifruta (pode ser de qualquer sabor, mas o capitão recomenda a de banana com limão, que agrada o paladar de quem experimenta).Enquanto se deliciam com as entradas, os passageiros acompanham à preparação dos pratos principais - espetos de camarão na brasa com salada, peixe e abacaxi grelhados. "Tudo isso foi pescado hoje especialmente para esse almoço", explica o capitão-cozinheiro. Apesar de serem servidos em um lugar inusitado, os pratos são caprichados e sofisticados, além de terem um colorido especial devido às saladas e serem bastante saborosos.Não é a toa que o passeio já foi indicado duas vezes pelo Guia Quatro Rodas. Mesmo satisfeitos, os passageiros ainda encontram disposição para saborear a sobremesa - banana assada na brasa e povilhada com canela e açúcar.3 kg de mexilhões2 cebolas grandes picadas1 lata pequena de azeiteSuco de 2 limões50 g de orégano1 lata de cervejaSal e pimenta a gostoJunte todos os ingredientes, menos a cerveja, em uma panela e refogue. Acrescente a cerveja. Quando ferver jogue os mexilhões fechados na panela para que eles abram e cozinhem. Depois, sirva na própria casca, regando com azeite.2 kg e meio de camarão com casca1 lata pequena de azeiteSuco de 3 limões½ xícara de molho de pimenta e sal a gostoDeixe os camarões na marinada preparada com o azeite, o suco de limão, o sal e o molho de pimenta. Coloque os camarões nos espetos e leve à brasa.1 pé de alface1 lata de atum10 tomates2 cebolas cortadas em fatias finas1 manga4 bananas1 abacate½ abacaxiMisture todos os ingredientes e sirva em uma travessa regando com um molho preparado com suco de 2 limões, azeite, sal, orégano e pimenta a gosto.2 kg de filé de peixe½ xícara de molho de pimenta e sal a gostoAzeite2 abacaxis cortados em rodelasTempere os filés de peixe e leve à brasa regando com azeite. Sirva acompanhado das rodelas de abacaxi, também grelhadas.Passeio Gastronômico de BarcoPreço por pessoa: R$ 95,00Inclui o almoço e um drinqueFuncionamento: todos os dias (com, no mínimo seis pessoas), exceto aos domingosInformações e reservas: 84 3246-2166 / 9925-7279