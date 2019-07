Prefeitura de Mossoró cria guarda municipal para reforçar segurança

Fred Carvalho "Vamos dar a nossa contribuição”, declarou o sargento Osnildo Moraes.

Com o tema segurança pública dominando os debates nas últimas eleições, muitos prefeitos assumiram o compromisso de criar uma pasta específica para tratar do tema.Em Mossoró, a recém-criada Secretaria de Defesa Social da cidade será responsável pela implantação da Guarda Municipal, que terá um caráter mais ostensivo, com o objetivo de auxiliar as polícias que atuam na defesa da população.“A prefeita Fafá Rosado criou a Secretaria de Defesa Social e a Guarda Municipal justamente por notar a necessidade de se melhorar a segurança na cidade. Claro que não teremos cunho de polícia, pois isso legalmente cabe ao Estado e à União. Mas vamos dar a nossa contribuição”, declarou o sargento Osnildo Moraes, nomeado para comandar a Guarda Municipal.Até o ano passado, Mossoró dispunha do Departamento de Vigilância, reponsável pela proteção dos bens públicos. “Agora vamos ampliar esse serviço, também fazendo a proteção das autoridades municipais”, disse Osnildo.A primeira tarefa é criar de pelotões e treinar o pessoal. “A Prefeitura contratou, por concurso público, 72 homens”, explicou o comandante. A Guarda será dotada de carros e motos e portará armas não-letais, como sprays de pimenta.A Guarda Municipal de Mossoró também deverá participar, em parceria com a Sesed, de projetos sociais.“Nossa finalidade é auxiliar a segurança pública de forma preventiva. Queremos ser um instrumento de difusão da cidadania para, assim, coibir o crescimento da violência em Mossoró”.