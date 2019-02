Executiva Nacional do PV reafirma apoio a administração de Micarla de Sousa

Cedida Micarla se reúne com Executiva Nacional do PV

Micarla falou sobre as dificuldades que enfrentou durante o processo que culminou com sua vitória no primeiro turno. Constatou que Natal serviu de exemplo para muitas cidades na questão da transferência de votos: "A nossa vitória foi conquistada graças ao apoio e a confiança dos natalenses. As pessoas demonstraram que continuam admirando e gostando de seus líderes, mas que querem ter o direito de votar naqueles que escolherem. O povo mostrou uma consciência e uma liberdade que precisa ser observada e respeitada", concluiu.Penna assegurou que o PV vai disponibilizar seus técnicos para acompanhar os projetos desenvolvidos pela prefeitura na gestão de Micarla e acionar os militantes verdes do mundo para buscar investimentos de organismos internacionais ligados ao PV: "Nós temos o compromisso de fazer da administração de Micarla uma vitrine para o Brasil e para mundo. Ela sabe da responsabilidade que tem ao ser eleita com tanta força e esperança e nós vamos ajudá-la", disse o dirigente partidário.O líder da bancada federal, deputado Zequinha Sarney que esteve em Natal durante a campanha, também reafirmou a disposição da bancada pevista em ajudar na liberação de recursos para Natal, através das emendas que já foram assegurados pela bancada potiguar no Congresso.