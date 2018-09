Prefeitura assina convênio para melhorias no Machadão e Machadinho Verba de R$ 3 milhões vem do Ministério dos Esportes e será aplicado nas duas praças esportivas de Natal.

O estádio Machadão e o ginásio Machadinho vão receber melhorias depois do contrato firmado entre a Prefeitura do Natal e a Caixa Econômica Federal. O convênio será assinado na quinta-feira (13).



A verba de R$ 3 milhões é fornecida pelo Ministério dos Esportes e será utilizada para a implantação de quatro torres de iluminação e aquisição de dois placares eletrônicos para o Machadão, bem como toda a pintura externa do estádio. No Machadinho, será colocada uma nova cobertura para sanar os antigos problemas de goteiras na quadra do ginásio.



*Com informações da SEL