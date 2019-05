Embaixada norte-americana aciona polícia após receber envelope com pó branco Efetivo do Corpo de Bombeiros deixou o local após descartar a possibilidade de se tratar de material explosivo.

Após receber uma correspondência suspeita, contendo um pó branco, a Embaixada do Estados Unidos acionou hoje (30) a Polícia Federal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.



O efetivo do Corpo de Bombeiros deixou o local após descartar a possibilidade de se tratar de material explosivo, de acordo com a assessoria de imprensa da corporação. A PM e a PF permanecem na área e devem isolar o material e retirá-lo do local.



Agentes da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal também estão no prédio da Embaixada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a correspondência suspeita foi identificada por funcionários responsáveis pela triagem do material recebido pela Embaixada.