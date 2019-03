Operação Cacique: PF prende, em Mossoró, acusado de envolvimento com tráfico de pessoas Trabalho conjunto da Polícia espanhola com a Federal começou segunda-feira (15) na Europa e terça-feira (16) no Brasil. Ao todo, nove pessoas foram presas.

Uma ação conjunta da Polícia da Espanha com a Federal do Brasil resultou na prisão de nove pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico internacional de seres humanos – principalmente mulheres - para fins de prostituição no exterior. Seis foram presas na Espanha e três no Brasil, sendo uma delas em Mossoró.



Batizada de Talayuela, na Espanha, e Cacique, no Brasil, a operação foi coordenada pela Superintendência da Polícia Federal em Goiás, que enviou um delegado e um agente à Espanha. A operação foi desencadeada na segunda-feira (15) na Espanha e terça-feira (16), no Brasil. No país, a Cacique cumpriu mandados em Mossoró, São Paulo e Curitiba, no Paraná.



Com exclusividade, a reportagem do Nominuto.com conversou com o delegado Luciano Dorneles, titular da Delegacia de Imigração (Delemig) da Polícia Federal, em Goiás. Ele informou que Paulo César Porfírio de Lima foi a pessoa presa em Mossoró, na manhã da terça-feira (16). “Ele é filho da Aurineide Alves de Lima, a ‘duda’, que é cafetina na Europa e mandava dinheiro para ele aqui no país”, explicou.



O delegado explicou que, a princípio, o acusado “lavava” o dinheiro enviado pela mãe. “Vamos colher mais provas para dar respaldo a isso”, disse. Na casa em que Paulo César foi preso, os policiais federais cumpriram um mandado de Busca e Apreensão. “Todo material apreendido lá será enviado para a Superintendência em Goiás e depois analisado", informou.



Segundo o titular da Delemig, em Goiás, Paulo César foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, em Natal. Com relação a possibilidade dele ser transferido para Goiás, o delegado ressaltou que “isso vai depender do andamento do inquérito e das investigações que vão continuar”.



A investigação durou cinco meses e começou em julho deste ano após denúncia de uma vítima do esquema comandado pelas irmãs Zenilde e Zenaide Borges, que são proprietárias de uma rede de boates na Espanha denominada Cacique (daí surgiu o nome da operação)."Elas têm, pelo menos, umas dez boates dessas na Espanha", comentou o delegado.



As “irmãs Borges” foram condenadas a 11 anos de prisão cada em outubro de 2005, acusadas de tráfico de seres humanos e estavam foragidas. Inclusive, há informações que elas já teriam sido presas pelo menos cinco vezes pelo mesmo crime. De acordo com o delegado, as pessoas detidas no trabalho conjunto das polícias serão denunciadas por tráfico de pessoas e formação de quadrilha.



O delegado avisou que as investigações vão continuar e há possibilidade de mais pessoas serem detidas por envolvimento com o tráfico de pessoas.