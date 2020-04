Vetos ao OGE serão lidos após carnaval Assembléia marcou sessão extraordinária para o dia 27 de fevereiro.

Os vetos do Governo do Estado a emendas do Orçamento Geral do Estado para este ano serão lidos logo após o carnaval. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (19), a então presidente da sessão, deputada Gesane Marinho (PDT), convocou uma sessão extraordinária para a quinta-feira (27), onde serão lidos os vetos.



Após a leitura dos vetos, eles serão enviados às comissões técnicas da Assembléia, que oferecerão pareceres sobre as razões apresentadas pelo Executivo para não aceitarem as propostas.



Entre as emendas vetadas estão diminuição nos repasses para obras nos acessos da ponte Macau - Ilha de Sant'anna; nos recursos destinados a ações da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc), que tratavam sobre ações junto à população carcerária e Centrais do Cidadão, além da diminuição do repasse do estado ao Ministério Público.