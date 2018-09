Agripino cobra liberação de emendas ao OGU de 2008 e afirma que bancada irá pressionar Governo

Vlademir Alexandre José Agripino: otimismo quanto à liberação de recursos para Natal.

Durante a reunião de bancada que ocorreu na quarta-feira (12), três dos quatro parlamentares do DEM destinaram emendas para Natal, atendendo a pedidos da prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) para obras que, na opinião de Agripino, são de grande importância para a cidade.Apesar da troca de acusações na campanha eleitoral, em que Lula fez duras críticas a Micarla e ao DEM, José Agripino não acredita que isso irá interferir na destinação dos recursos para Natal.“Campanha é campanha, e já é página virada. As emendas são de toda a bancada, e isso inclui o senador Garibaldi (PMDB), os deputados Fábio Faria (PMN), João Maia (PR), e todos os outros parlamentares que são aliados do Governo Federal. Não há razão para não liberar os recursos, até porque o dinheiro não é do Governo. É do povo”, declarou o senador.Lembrando que a maior parte dos recursos oriundos das emendas de bancada para 2008 ainda não foi repassada ao estado, Agripino questiona os motivos que levaram o Governo a só liberar uma emenda de forma integral.“Por que é que as emendas para a UFRN são liberadas integralmente e a emenda para a barragem de Oiticica, que foi uma emenda minha, não é liberada? Não só ela, como outras emendas que também são importantes para o estado e não foram liberadas”, questionou.Para a liberação dos recursos das emendas ao OGU deste ano e do ano que vem, o líder do Democratas no Senado afirma que os parlamentares potiguares que compõem a base aliada do presidente Lula já estão trabalhando com esse objetivo.“Não tenho dúvidas que eles cobrarão, como já vêm cobrando. O senador Garibaldi, por exemplo, esteve comigo e com a senadora Rosalba (Ciarlini, DEM) no Ministério da Integração para cobrar a liberação de uma emenda coletiva que beneficiará Mossoró. Vamos continuar cobrando, pois os recursos não são do Governo”, reafirmou o senador.