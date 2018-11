Sport de Parnamirim se despede da Copa do Brasil Equipe potiguar perdeu de 3 a 0 na Ilha do Retiro e perdeu a chance de seguir adiante.

Sport de Recife, Nílton Lins, do Amazonas e Kindermann, equipe de Santa Catarina, se classificaram às semifinais da Copa do Brasil de futebol feminino. O representante do RN, Sport de Parnamirim, não resistiu à força das pernambucanas e caíram de 3 a 0, depois de um empate de 1 a 1 no Machadão, em Natal, na quarta-feira (19).



Veja resultados deste sábado pelas quartas-de-final



Sport/PE 3 x 0 Parnamirim/RN (Sport classificado)

Boa Vontade/MA 0 x 0 Nilton Lins/AM (Nilton Lins classificado)

Aliança/GO 0 x 3 Kindermann/SC (Kindermann classificado)



Semifinais



Ida: Nilton Lins/AM x Sport/PE e Kindermann/SC x Vencedor do Grupo 28 (sub-júdice)

Volta: Sport/PE x Nilton Lins/AM e Vencedor do Grupo 28 x Kindermann/S



Com informações da CBF News