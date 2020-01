Tranquilidade e aconchego: elementos principais de um roteiro de charme

Fotos: Cedidas

Para a Associação de Hotéis Roteiros de Charme, que possui estabelecimentos em todo o Brasil, para se filiar na entidade, o hotel, a pousada ou o refúgio ecológico precisa ser aconchegante, confortável, bem cuidado e refletir o que existe de melhor na região em que se encontra.O Rio Grande do Norte possui dois hotéis entre os Roteiros de Charme: o Manary Praia Hotel, em Ponta Negra, e a Pousada Toca da Coruja, na praia da Pipa. Outras exigências, segundo o proprietário do Manary, Eduardo Bagnoli, é que o estabelecimento seja pequeno, aconchegante e que o dono esteja à frente do empreendimento ou, pelo menos, acompanhe o seu funcionamento de perto.O charme pode ser difícil de ser explicado, porém pode ser notado em cada detalhe do hotel, que tem um forte apelo na história e na cultura do Nordeste e do Rio Grande do Norte."Aqui a pessoa faz um passeio pelo Nordeste. Da pré-história até os dias atuais", destaca o empresário. E a cada novo ambiente essa afirmação é confirmada a olhos nus. Até mesmo nos detalhes dos móveis, inspirados nas antigas fazendas e casas de farinha, ou nas peças do Lajedo Soledade, uma das principais manifestações pré-históricas do estado, nenhum detalhe foi esquecido.A Associação Roteiros de Charme também define um Código de Conduta Ambiental que deve ser seguido pelos estabelecimentos que integram a entidade. É o único reconhecido pela Unep (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Foi elaborado no Brasil e tornou-se referência no mundo inteiro.O código prevê a implementação de práticas ambientais, com o envolvimento de todos os que fazem parte da empresa; a preservação da fauna e da flora locais; o controle e a diminuição do uso de produtos adversos ao meio ambiente; o respeito aos locais e objetos religiosos e históricos e à cultura local, e a conservação de energia, eliminando a iluminação supérflua, além da utilização, sempre que possível, de fontes alternativas, como lâmpadas de baixo consumo e equipamentos de controle automático.Também deve ser evitado o desperdício de água. Em resumo, o código aconselha a adoção dos três Rs da consciência ambiental: reduzir, reutilizar e reciclar, analisando a demanda de materiais recicláveis e o fluxo dos resíduos sólidos da empresa, identificando os principais componentes do lixo produzido, para fins de estocagem apropriada e reciclagem.O Manary faz parte do Roteiros de Charme há 10 anos. "Quando vêm aqui, sejam hóspedes ou moradores de Natal, as pessoas buscam tranqüilidade, privacidade, exclusividade e discrição. Na verdade, o que elas procuram é ouvir o barulho das ondas, apreciar a lua cheia, escutar uma boa música, enfim, usufruir o momento ao lado de alguém especial, de um grupo de amigos e até mesmo fazer um encontro de negócios", destaca Bagnoli.A descrição é tanta que até mesmo para os famosos que se hospedam no hotel existe a política de não abordá-los, mas respeitar a sua privacidade e tratá-lo como qualquer outro hóspede.Entre os outros elementos que fazem destacar o charme do hotel estão um quiosque que mais parece uma oca coberta de folhas de carnaúba, a réplica da porta da Igreja da Sé, de Olinda, e peças da época da colonização da região do Seridó, como um moinho de pedra, uma fôrma de rapadura, uma pensa de queijo de coalho, um pilão e uma peça de casa de farinha.A Associação de Hotéis Roteiros de Charme classifica, com pedras preciosas, os estabelecimentos de acordo com a proposta de funcionamento de cada um deles. A classificação vai do cristal à esmeralda, passando pela ametista, a água marinha e o topázio imperial, categoria na qual estão o Hotel Manary e a Pousada Toca da Coruja. Nesta classificação, o estabelecimento tem que ser bem equipado, com instalações e espaços sociais adequados, serviços esmerados, estilo e decoração requintada.Os hotéis, pousadas e refúgios ecológicos que integram a associação são bem diferentes, cada um com suas características e charme próprios.