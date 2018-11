Simon apitará jogo entre América e Corinthians Com o a punição na Série A do Campeonato Brasileiro, o árbitro apita a última partida do América na Série B.

O jogo entre América e Corinthians no sábado (29), válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ganhou um nome de peso para apitar a partida. Carlos Eugênio Simon foi escalado para apitar o jogo após sofrer uma punição na Série A, no último jogo entra Cruzeiro e Flamengo.



Apesar de nome ter sido escolhido, Simon não vem à Natal com uma boa repercussão. No jogo entre Cruzeiro e Flamengo no último domingo (23), a diretoria rubro-negra entrou com uma reclamação contra o árbitro que não teria marcado um pênalti sobre o jogador Diego Tardelli.



O presidente da Comissão de Arbitragem Sérgio Corrêa acatou o pedido do Flamengo e suspendeu Simon da penúltima partida da Série A do Campeonato Brasileiro. A partir daí o nome do árbitro foi eleito para apitar a partida de encerramento da Série B.



Um dos dirigentes do América e integrante do G4, Alex Padang, explicou que prefere não comentar ainda a escolha do nome para partida. “Amanhã nós faremos uma reunião e só depois é que iremos nos pronunciar. Não quero me precipitar’, disse. O alvirrubro precisa de uma vitória contra o time paulista para evitar o rebaixamento.