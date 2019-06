Micarla cria grupo de trabalho para a copa de 2014 Natal está cotada para ser uma das cidades-sede na Copa do Mundo disputada no Brasil.

A prefeita de Natal Micarla de Sousa determinou nesta segunda-feira a criação de um grupo de trabalho com vistas a desenvolver ações em prol da candidatura do município para sediar a Copa do Mundo de futebol de 2014, que deverá ser realizada no Brasil. O grupo será coordenado pelo secretário municipal de Esportes (SEL), João Ananias, pelo vice-prefeito Paulinho Freire e integrado pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito (STTU), Kelps Lima, o secretário municipal de Turismo (Sectur), Francisco Soares Júnior e o secretário municipal de Serviços Urbanos (Semsur), João Bastos.



Para debater sobre as ações que podem ser desenvolvidas em busca deste objetivo, o grupo participa nesta terça-feira (6), das 9 horas ao meio dia, no hotel Barreira Roxa, na Via Costeira de um encontro com órgãos e entidades governamentais envolvidos no processo de elaboração do projeto que a cidade do Natal deverá entregar à FIFA.



O material deverá ser enviado à Federação Internacional até o próximo dia 15 de janeiro. "Lutar para que Natal seja uma das sedes da copa do mundo é uma prioridade de nossa gestão", declarou a prefeita Micarla de Sousa, garantindo que o grupo de trabalho se empenhará em lutar pelo que considera uma "conquista muito importante para economia e o desenvolvimento da capital potiguar".



Ao todo são 18 capitais de todo o país concorrendo para receber os jogos. A FIFA recomenda ao Brasil que escolha apenas dez sedes. No entanto, devem ser indicadas 12 localidades, como nas Copas de 2006, na Alemanha, e de 2002, no Japão e na Coréia do Sul. Os concorrentes são: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).