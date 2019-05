Réveillon: hotéis da Costeira e as praias de Pirangi e Pipa estão com programação especial

Grande parte dos natalenses e turistas deve festejar a virada de 2008 para 2009 nos hotéis da Via Costeira e nas praias de Pirangi e Pipa, que prepararam uma programação especial de réveillon.Para quem ainda não sabe aonde ir, o Nominuto preparou um roteiro com algumas opções. Quem puder pagar para participar das festas nos hotéis, é bom correr, pois a quantidade de participantes é limitada.





Na praia de Ponta Negra, a animação será por conta da festa Oi 2009, que transformará a praia numa grande pista de dança, com direito a luzes, efeitos e Dj’s. O som começa a rolar a partir das 23h.Mas quem prefere conforto, uma grande pedida são os hotéis, que além de atrações musicais e queima de fogos, oferece serviço de buffet e bebidas. Seguem algumas opções para a virada:

Imirá Plaza

Música ao vivo, boa comida e o belo visual da orla de Ponta Negra. Esses são os ingredientes do Réveillon do Imirá Plaza, na Via Costeira. Quem optar por comemorar a virada de ano no hotel, terá direito a buffet completo, petiscos, frios, três opções de pratos quentes, sobremesa, uísque oito anos, chopp, vinho e uma garrafa de champanhe de brinde por mesa, além de café-da-manhã. A música, por conta da Orquestra Dom Cardoso e Seus Metais, começam a partir das 21h. Pára à meia-noite para a contagem regressiva e o show pirotécnico, e recomeça novamente, para terminar somente aos primeiros raios do sol. Informações e reservas pelo telefone 4005 0505 ou pelo e-mail [email protected]

Ocean Palace

Esperar a virada do ano de frente para mar já virou uma tradição. Por isso, o hotel Ocean Palace preparou para os hóspedes e visitantes uma programação especial de réveillon. Neste dia 31, além dos shows de Capilé e da banda The Frois, os convidados terão a disposição uma completa infra-estrutura, que inclui desde buffet e café da manhã até serviço de baby sitter, espetáculo pirotécnico, segurança e assistência médica de plantão. Informações e reservas pelo telefone 3220 4148 e 3220 4144 ou pelo e-mail [email protected]

Rifóles

O Rifóles Praia Hotel & Resort vai celebrar a passagem de Ano Novo com queima de fogos, música ao vivo e uma mesa farta de boa comida e bebida. A programação começa às 22h, com som ambiente e serviço de open bar. Também nesse horário, será aberto o kids club, com buffet infantil e recreadores. Das 23h às 2h, tem show com a banda Ativa. Daí em diante, o som será comandado pela banda Esquema Livre. Às 6h, será servido café-da-manhã. Informações e reservas pelo telefone 3646 5000 ou pelo site www.rifoles.com.br.

Pirâmide Natal Resort & Convention

O pirâmide irá celebrar a passagem do ano com a festa temática Réveillon das Nações onde será oferecido o serviço de buffet com pratos das cozinhas árabe, brasileira, espanhola, italiana, japonesa e portuguesa. Serão oferecidas uísque doze anos, vinho champanhe, cerveja e refrigerante. Já a animação ficará por conta da cantora potiguar Marina Elali e show da Orquestra Sigma. Informações no telefone 4009 9400 ou no site http://www.piramidenatal.com.br/2008/.

Reveillon da Costeira

E para os que preferem o axé da Bahia a Arena do Imirá, terá o Reveillon da Costeira que promete ser animado e eclético. Além do axé o público também vai se divertir ao som de muito pop-rock e forró com os grupos Arreio de Ouro e João Teimoso Rock Band. A programação começa às 23h. contato no telefone 3620-5262.

Pirangi

Outra opção é pegar a estrada em direção as praias do litoral sul. Em Pirangi, o palco será armado à beira-mar e a festa será animada por Lane Cardoso e banda Detona. A programação começa a partir das 23h30. Além do show pirotécnico um café da manhã será servido ao público, às 5h.

Pipa

Em Pipa as apresentações musicais acontecerão na praça da igreja católica. Além, é claro, da tradicional queima de fogos. Em casa, na praia, no bar ou no hotel o desejo é um só: celebrar 2009. Então, que ele venha em paz. E com muita alegria, de preferência.