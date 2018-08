Dehon diz que Ely Thadeu é do Baraúnas Presidente do Baraúnas garantiu que a negociação foi feita com o próprio atleta.

“Vocês podem divulgar que Ely Thadeu é jogador do Baraúnas”. A contratação do meio-campista ex-Vasco da Gama/RJ foi confirmada ontem pelo futuro presidente do tricolor, João Dehon da Rocha, durante entrevista coletiva à imprensa no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM). “Ele me ligou hoje de amanhã e o seu desembarque em Mossoró ocorrerá nos próximos dias”.



Ter Ely Thadeu de volta – jogador foi campeão estadual pelo time em 2006 – não significa dizer que o Baraúnas terá novamente o empresário do atleta, o carioca Sidney Ferreira, como parceiro. O clube e o agente romperam relacionamento em 2006 e foi especulado que a contratação do atleta dependia de um entendimento entre as partes. Mas João Dehon afirmou que a negociação foi tratada diretamente com Ely sem a intervenção do empresário.



“Ely foi liberado para conversar direto com a gente, o que facilitou o seu regresso ao clube. Estou feliz com o retorno dele e acredito que a torcida também”, informou Dehon. Além do título estadual, Ely também ganhou a simpatia da torcida que o tem como ídolo, podendo ampliar essa “lua de mel” em 2009.

Além de anunciar o meio-campista, o virtual presidente do Baraúnas disse que está em negociação com o zagueiro Vinícius, que defendeu o time em 2004, o lateral Cláudio Ribeiro e o volante Luciano Piauí. “Vinícius está praticamente fechado e os outros estou conversando. Posso garantir que o elenco será fechado até o dia 15”.



Outros assuntos foram expostos no encontro como, por exemplo, o projeto de tentar transformar a Toca do Leão, campo de treinamento do time, em arena para abrigar jogos do Estadual. O futuro vice-presidente Jair Queiroz disse que a intenção é criar uma equipe independente para tratar exclusivamente do projeto, mas fez um apelo:

“O Baraúnas tem muita torcida, mas tem pouca gente trabalhando. Por isso, conclamo todos para participarem ativamente para que o clube possa atingir sua meta”.



Leão virá de laranja

O verde, o branco e o vermelho são as cores características quando o assunto é Baraúnas. Mas a partir de agora, o laranja fará parte da vida do leão do oeste numa ação de marketing, cujo objetivo é exclusivamente comercial, como disse o assessor do Baraúnas, o jornalista Neto Queiroz.



“Geralmente, os clubes criam o terceiro uniforme em cor diferente da habitual com base em reminiscência ou data comemorativa, mas a nossa escolha é meramente comercial”, disse Queiroz.



O uniforme laranja, que terá número limitado de 500 para a sua venda, será o terceiro do clube e o torcedor poderá adquiri-lo já a partir de dezembro. “Talvez a gente estréie a camisa logo na partida de abertura do Estadual para comemorar o aniversário do clube em janeiro”, disse Júnior “Da Gente”, um dos integrantes da nova diretoria.



Fonte: JornalDeFato