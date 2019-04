Coríntians de Caicó confirma participação no Estadual

Depois da incerteza na participação do Campeonato Estadual de 2009, o Coríntians de Caicó garantiu a presença na próxima competição potiguar. A confirmação foi dada pelo presidente do clube, Rogério Gurgel, na tarde desta sexta-feira (26), depois do apoio de torcedores e empresários da iniciativa privada.Rogério disse que a idéia foi proposta pelo membro da equipe que organizou a viagem do clube ao Canadá, em setembro. Em entrevista a uma rádio local, o presidente fez o pedido para que os torcedores do Galo do Seridó ajudassem na montagem e preparação do time na pré-temporada.O objetivo é alcançar pelo menos 100 torcedores que deverão contribuir pelos próximos três meses. “Depois que acabei a entrevista na rádio recebemos 70 ligações de pessoas dispostas a ajudar o clube. Pretendemos chegar ao número mínimo de 100 torcedores que contribuirão com R$ 100 durante três meses”, explicou.Além dos torcedores, três empresas entraram como patrocinadores oficiais do clube para a competição. O resultado foi a contratação de cerca de 20 jogadores que devem ser apresentados no próximo dia 2 de janeiro. “Ainda falta a confirmação de alguns desses jogadores, mas o time está quase todo formado. A apresentação deles será no Clube Coríntinas, em Caicó”, explicou.Somada a contratação dos jogadores, o novo técnico deve ser apresentado aos torcedores. Baltazar Germano, ex-treinador de clubes como o ABC, Santa Cruz e América assume o clube com o primeiro desafio já marcado. Dia 21 de janeiro, o Galo enfrenta o Real Independete no Estádio Marizão, em Caicó.

Incerteza

Na terça-feira (23), o prefeito de Caicó, Bibi Costa, enviou um ofício ao presidente do Coríntians detalhando os motivos de recusa do auxílio financeiro. Para Rogério Gurgel a negativa aconteceu em resposta ao posicionamento político do diretor de futebol do clube, Lobão Filho.Lobão, que também é vereador, votou contra o projeto de lei que trata do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) aos processos trabalhistas e cíveis. Outra justificativa dada pelo prefeito foi a crise mundial deflagrada na economia e que teve implicações para todos as cidades e regiões do Brasil.Rogério Gurgel afirmou que a negativa de ajuda foi, principalmente, política. “Não acho que futebol tem a ver com política. Isso que estão fazendo é uma vergonha. È ruim para a cidade e para os torcedores”, desabafou.