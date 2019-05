Dupla encapuzada faz arrastão durante jogo de cartas em Jardim de Piranhas

Dois homens armados e encapuzados invadiram um sítio na cidade de Jardim de Piranhas, distante 287 quilômetros de Natal, e fizeram um arrastão no local, levando pertences e dinheiro de um grupo de pessoas que jogavam cartas. O crime foi registrado na noite do sábado (27). O sítio, que fica a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade, pertence ao presidente da Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, Luiz Soares.Vários políticos e empresários participavam de um jogo de baralho quando os dois assaltantes entraram na casa e anunciaram o crime. Entre as vítimas estão o prefeito de Jardim de Piranhas, Antonio Soares, dois irmãos dele, e um vereador, além de empresários locais. O deputado estadual Nélter Queiroz esteve no sítio, mas deixou o local cerca de uma hora antes do ocorrido.Segundo relatos do vereador Júnior Alves, as pessoas foram colocadas contra a parede, em fila, enquanto os dois homens faziam o "arrastão" nas vítimas. Ainda não se pode precisar quanto foi roubado, mas foram levadas jóias como pulseiras e cordões de ouro, relógios, dinheiro em espécie, (apenas de uma pessoa foram levados cerca de R$ 20 mil), além de todos os celulares.Depois que os dois elementos fugiram a polícia foi acionada e realizou diligências mais não conseguiu prendê-los. Fontes da polícia disseram que há suspeitas de que mais um ou dois homens davam cobertura à dupla que invadiu o sítio. O crime será investigado pelo delegado regional de Caicó, Olavo Dantas.

* Com informações do blog Sidneysilva.com.