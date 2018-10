Em jogo emocionante, Cruzeiro vence o Flamengo e assume 3º lugar A equipe celeste reassumiu o terceiro lugar do Brasileirão, com 64 pontos.

O clima de mistério que cercou os dois clubes a partir de sexta-feira, com suspeitas de espionagem e traição, levantadas por Adilson Batista e o goleiro Bruno, foi desfeito com a bola rolando. Cruzeiro e Flamengo fizeram um jogo disputado e emocionante, neste domingo, no Mineirão, vencido pelo time da casa, por 3 a 2. Dessa forma, a equipe celeste reassumiu o terceiro lugar do Brasileirão, com 64 pontos.



O Flamengo, que se manteve com 63, não apenas perdeu a posição para o Cruzeiro, como poderá deixar o G-4, caso o Palmeiras confirme o seu favoritismo e vença o lanterna Ipatinga, ainda na noite deste domingo, no Parque Antarctica. Neste caso, o clube paulista passaria a 64 pontos, o mesmo que o Cruzeiro, mas com uma vitória a menos, ficaria em quarto.



Cruzeiro

Fábio, Jonathan (Elicarlos), Thiago Heleno, Leo Fortunato e Fernandinho; Henrique, Ramires, Marquinhos Paraná e Gérson Magrão (Vanderlei); Jajá (Fabrício) e Thiago Ribeiro

Técnico: Adilson Batista



Flamengo

Bruno, Jaílton, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Aírton (Toró), Kléberson e Juan (Luizinho); Marcelinho Paraíba (Diego Tardelli) e Obina.

Técnico: Caio Júnior.



Data: 23/11/2008 (domingo)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público:50.789 pagantes

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS)

Assistentes: Roberto Braatz (Fifa-PR) e Erich Bandeira (Fifa-PR)



Com informações do UOL Esporte