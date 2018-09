Emendas coletivas: Rosalba Ciarlini diz que seguirá sugestão dos prefeitos

Vlademir Alexandre Rosalba Ciarlini defende que decisão tenha sintonia com prefeitos.

No encontro, serão escolhidas as 15 obras de infra-estrutura de grande porte no Rio Grande do Norte que receberão recursos da União em 2009.Em entrevista por telefone ao

, a senadora disse que sua expectativa para reunião era “positiva” e que esperava que as decisões seguissem o comum acordo. Ela adiantou que acatará a sugestão de alguns dos muitos prefeitos que a têm visitado em Brasília.Na prática, isso significa que ela assinará a emenda que beneficie Natal ou Mossoró, as únicas cidades que, sozinhas, podem receber obras grandes como as previstas pelas emendas.Como, apesar de serem decididas coletivamente, as emendas são “apadrinhadas” por um parlamentar, elas acabam virando um instrumento importante de ligação entre o político e os municípios beneficiados, e sofrem uma disputa não declarada.Tanto a governadora Wilma de Faria (PSB) quanto a prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) já reuniram seus aliados e adiantaram o que consideram prioridades.Em 2009, as duas maiores cidades do Estado serão administradas pelas aliadas Micarla de Sousa (PV) e Fafá Rosado (DEM). Ciarlini é apontada como um dos nomes de seu partido para concorrer a governadora em 2010.