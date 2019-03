Educação: proposta contra a lei do piso está sendo julgada no STF No momento, a seção acaba de voltar do intervalo. O relator é o ministro Joaquim Barbosa.

Está sendo julgada neste momento, no Supremo Tribunal Federal (STF) a proposta dos governadores de cinco estados contra dispositivos da Lei federal 11.738, de julho 2008, que trata sobre as novas regras para o salário dos professores.



O Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte) está acompanhando o julgamento com muita expectativa. Segundo a diretora do sindicato, Fátima Cardoso, não é concebível que depois de tantos anos de luta, os professores venham a perder esse aumento.



A deputada Federal Fátima Bezerra, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Piso dos Professores, está no plenário do STF acompanhando o julgamento. No momento, a seção acaba de voltar do intervalo. O relator é o ministro Joaquim Barbosa.



Atualmente em Natal, o salário base dos professores de nível médio é de R$ 678. Para os profissionais de nível superior o pagamento é de R$ 889.