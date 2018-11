Campanha de combate à violência doméstica é lançada nesta terça-feira

O Governo do Estado, por meio da Coordenação de Políticas para Mulheres, lançará nesta terça-feira (25), às 14h, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida Rui Barbosa, a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres – Lei Maria da Penha – comprometa-se.A campanha, que tem início hoje e segue até 10 de dezembro, foi lançada oficialmente em 31 de outubro pela ministra da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Nicéia Freire.No Rio Grande do Norte, é a segunda vez que a campanha é realizada. “Este ano estamos fazendo um apelo aos homens para que eles se integrem, aderindo à campanha com assinaturas”, diz Amélia Freire, coordenadora estadual de Políticas para Mulheres.Ela informa que quem quiser participar da campanha pode acessar o endereço pelo site www.homenspelofimdaviolenciacontramulher.gov.br Durante o seminário, serão debatidos assuntos como aplicabilidade e consolidação da Lei Maria da Penha no estado, sistema prisional, turismo sexual e tráfico de mulheres.“Não sei quantificar o número de registros, mas afirmo que existe uma enorme demanda nas delegacias especializadas”. No estado são apenas cinco delegacias da mulher. Duas em Natal, uma em Mossoró, Caicó e Parnamirim.

Assembléia

Nesta quarta-feira (26), às 16h, os organizadores da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres – Lei Maria da Penha – comprometa-se, estarão na Assembléia Legislativa para pedir aos deputados adesão à campanha.“Fazemos um apelo para que as lideranças comunitárias, artistas, jornalistas, enfim, para que todos se integrem à campanha”, pede Amélia Freire.