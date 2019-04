MP se reúne com técnicos para avaliar a paralisação das obras da ETE do Baldo A construtora estaria pedindo mais R$ 1,8 milhão, valor contestado pela CAERN.

A 45ª Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Gilka da Mata Dias, discutiu a paralisação das obras da Estação de Tratamento de Esgotos do Baldo (ETE) em audiência com representantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB), da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Natal (ARSBAN), do IDEMA e da CAERN.



Os questionamentos levantados pelo Ministério Público procuram identificar os motivos da paralisação e avaliar a real necessidade dessa medida. Segundo o Diretor Técnico da CAERN, Vicente Amorim Sobrinho, a suspensão dos serviços na ETE se deu por razões de divergência entre a Companhia e a Construtora Norberto Odebrecht, responsável pela obra, no que diz respeito ao preço relativo a alguns procedimentos técnicos, como a realização de escoras no terreno e investimentos na parte elétrica e de automação. A construtora estaria pedindo mais R$ 1,8 milhão, valor contestado pela CAERN.



A Companhia revela que não dispõe desse montante, pois o financiamento conseguido junto à Caixa Econômica Federal, não é suficiente. Com isso, no entendimento da CAERN, quem deve arcar com essa despesa é o Governo do Estado.



Quando questionado pela Promotora de Justiça se essa questão referente ao preço das obras de escoramento justificaria a paralisação das obras da Estação de Esgotos, o representante da CAERN reconheceu que o impasse não seria justificativa, mas rebateu afirmando que os serviços que podem ser executados sem a definição desse impasse não são significativos em função da obra como um todo.



Para os técnicos da ARSBAN, não procedem os argumentos apresentados pela CAERN de que os serviços referentes à parte elétrica da obra seria uma das razões da paralisação. Eles questionam os motivos de não terem sido enviados à ARSBAN nem ao CONSAB cópias do projeto executivo para avaliação. O Diretor Técnico da CAERN, Vicente Amorim, disse que a CAERN não tem nada a esconder e se comprometeu em encaminhar o projeto a esses órgãos.



Questionado sobre o motivo da Companhia não ter informado nem ao IDEMA nem ao Ministério Público acerca desse impasse em relação aos valores da obra, ele afirmou que a direção da empresa acreditou que poderia resolver o problema sozinha.



A obra da Estação de Tratamento de Esgotos do Baldo envolve cerca de R$ 54 milhões e deve beneficiar uma população de 230 mil habitantes. Com a paralisação, a solução desse impasse fica protelada para depois da próxima terça-feira (dia 23/12), quando os diretores da Norberto Odebrech e da CAERN se reúnem com a Governadora do Estado para por fim à questão.

* Fonte: Assessoria do MP.