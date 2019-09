Micarla de Sousa se reúne em Brasília com ministro da Saúde, José Gomes Temporão Reunião será para tratar da crise na saúde do município e estado.

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, se reúne nesta terça-feira (27), em Brasília, com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, para tentar uma solução para a crise no setor.



A prefeita esteve nesta segunda-feira (26), no final da manhã, com o secretário municipal de Saúde, Levi Jales e o secretário adjunto, Ronaldo Machado, em reunião no Palácio Felipe Camarão, para a elaboração dos temas prioritários que serão apresentados ao ministro.



“Falamos sobre as principais necessidades da pasta, como por exemplo, a falta de recursos humanos e financeiros e a necessidade de melhoria da infra-estrutura, principalmente em relação a parte física das unidades básicas de saúde”, informou Levi Jales.



O secretário municipal de saúde disse ainda que em relação a falta de recursos humanos, um problema emergencial a ser resolvido, existe a necessidade de contratação de pelo menos 165 médicos e outros 163 profissionais, como enfermeiros, por exemplo.



“No caso dos médicos, eles atuariam no Programa de Saúde da Família (PSF), que apresenta déficit em 26 de suas equipes e também nas unidades básicas”, disse Levi Jales.



A pasta também precisa de outros 570 profissionais de nível médio e elementar para atuar em áreas administrativas e de limpeza, por exemplo.



“Detectamos as maiores necessidades no Distrito Sanitário Oeste, que abrange os bairros das Quintas, Nordeste, Dix-Sept Rosado, Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Planalto, Felipe Camarão e Guarapes”, disse o secretário adjunto, Ronaldo Machado.



Além de mostrar ao ministro José Gomes Temporão a falta de recursos financeiros, o secretário municipal de saúde explicará as alternativas para o gerenciamento de verbas da pasta. “Pensamos também na possibilidade de aumentar o percentual de recursos que a prefeitura destina para este setor”, afirmou Levi Jales.



Durante o encontro com a prefeita Micarla de Sousa nesta segunda-feira, a equipe da saúde também mostrou que muitas unidades básicas de saúde precisam de reformas na sua estrutura física, sendo as mais urgentes as unidades dos bairros de Mãe Luiza, Pajuçara, Guarapes e Felipe Camarão.



“Todas estas questões da falta de recursos humanos e de melhoria da infra-estrutura também têm ligação com a crise da saúde pública, que não atinge só Natal, mas todo o Rio Grande do Norte. Este será outro assunto discutido com o ministro da saúde”, afirmou a prefeita. Para ela, a grande saída para reverter este quadro de caos é o fortalecimento da rede básica de saúde.