Advogado é preso com carro roubado na avenida Ayrton Senna

O advogado Ionas Carvalho de Araújo Filho, de 44 anos, natural de Garanhus/PE, foi preso em flagrante semana passada em um supermercado na avenida Ayrton Senna. Ele estava com um veículo Ford Fiesta, de cor cinza, de placas MUV-9099/AL, com ocorrência de roubo.O flagrante aconteceu no domingo (16), por volta das 17h30 de quinta-feira (13), num supermercado localizado na avenida Ayrton Senna, quando a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de carro roubado. Na abordagem, os agentes verificaram que o terminal do chassi do carro não coincidia com o do sistema Renavam.O acusado foi encaminhado à delegacia de plantão da zona Sul onde foi autuado por receptação. A Delegacia Especializada na Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov) irá investigar o caso.Em depoimento, Ionas alegou que estava sem carro, por tê-lo deixado numa oficina para conserto, e pediu emprestado o veículo a um conhecido identificado como “José Morais”. Ele relatou também que esse conhecido comercializa carros em frente ao Mercado da Quatro no bairro do Alecrim e que pediu emprestado por duas vezes veículos a ele.

* Fonte: Assessoria da Sesed.