Caixa do Bradesco é arrombado em Parnamirim e bandidos levam R$ 144 mil

Fred Carvalho Delegado Márcio Delgado estranhou demora para registro da ocorrência.

A ação criminosa aconteceu à 1h30 e há informações que o circuito interno de câmeras registrou algumas imagens dos bandidos e do carro usado por eles na fuga. Devido a alta quantia roubada, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur).O titular da Defur, Márcio Delgado Varandas, disse que teve informações desse fato na terça-feira (16) à noite e estranhou o fato desta ocorrência não ter sido registrada ainda na madrugada do arrombamento. “Não entendi o motivo de só terem feito o Boletim de Ocorrência (BO) depois”, comentou.O delegado já está com o documento em mãos e vai dar início às investigações nesta quarta-feira (17). Ele lamentou que essa informação do arrombamento tenha demorado a ser registrada. “A demora tende a atrasar nossa investigação”, avisou.Outro ponto questionado pelo titular da Defur é a perícia no local, que seria realizada muito tempo depois do fato. “Será que esse local ficou isolado durante todo o tempo sem que outras pessoas deixassem (impressões) digitais por lá”, indagou.Márcio Delgado informou que uma equipe da Defur vai ao local do arrombamento na manhã desta quarta-feira (17) para obter mais informações do crime. Além disso, as imagens do circuito interno serão analisadas pela polícia.