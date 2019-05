Fugitivo é recapturado na zona Oeste de Natal Homem apresentava sinais de embriaguez, foi capturado agredindo a própria mãe.

O fugitivo Francisco Carlos Freire da Silva foi preso no começo da tarde desta terça-feira (30), no bairro Nordeste, zona Oeste de Natal. Francisco estava foragido na casa de sua mãe, onde por intermédio de familiares a polícia foi informada.



O foragido que apresentava sinais de embriaguez foi recapturado pela polícia agredindo a própria mãe. A denúncia foi feita pelo irmão de Francisco que estava escondido na Travessa dos Transmissores.



Francisco Carlos era acusado de furto e estava foragido desde novembro. O foragido foi encaminhado para presídio provisório localizado na zona Norte de Natal. A mãe do acusado não se pronunciou sobre as agressões.