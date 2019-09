Brasil enfrenta o Chile no Sul-Americano Sub-20 Técnico brasileiro diz que prioriza a valorização do talento brasileiro como diferencial.

Técnico da Seleção Sub-20 que busca o décimo título sul-americano - empatou em 1 a 1 com o Paraguai e venceu a Bolívia por 2 a 1 nos dois primeiros jogos -, o carioca Rogério Lourenço, de 37 anos é mais um jovem treinador de personalidade lutando para mostrar o seu trabalho. Essa é uma de suas maiores semelhanças com a equipe que comanda na disputa do Sul-Americano Sub-20 da Venezuela, que vai até 9 de fevereiro.



O Brasil volta a campo hoje para enfrentar o Chile, às 23h10 (horário de Brasília), em Cachamay, Puerto Ordaz .



O treinador falou sobre a competição, seu estilo de comando, sempre destacando a defesa intransigente da manutenção do diferencial brasileiro: o talento.



- Converso com os garotos sobre a importância de vestir uma camisa da Seleção Brasileira, seja ela Sub-15 ou principal. Tem que sempre honrar e fazer dela a nossa segunda pele. Isso ajuda a criar um vínculo.



Vínculo esse que já se estende por mais de um ano e meio de trabalho, desde 2007.



- É um grupo muito bom de trabalhar. Dos 20 jogadores, 18 já tinham vindo, logo, já se conheciam. Isso aumenta muito o entrosamento e cumplicidade entre todos nós. Dá para ver que são jogadores que querem estar na Seleção.



Além de estar com este grupo de jogadores desde 2007 na Seleção - quando eram Sub-17 - Rogério Lourenço é técnico dos juniores do Flamengo, time que defendeu como jogador de 1988 a 1994. O zagueiro chegou a ser convocado para as seleções de base e principal do Brasil.



- Eu tive o privilégio de atuar com grandes jogadores, de participar de seleções de base e até da Seleção Principal. Tento passar isso para os meninos aqui, e dar o meu exemplo para eles.



Como é inevitável tocar no assunto categoria de base do Brasil sem falar do assédio de empresários e de clubes europeus, Rogério garante que essas coisas só acontecem da porta para fora da Seleção Brasileira.



- Em relação ao futuro deles, é uma conseqüência que recebam propostas, e nossos clubes aqui no Brasil muitas vezes não têm condições de segurar o jogador. É um problema sobre o qual a CBF não tem responsabilidade, e fazemos questão de passar o tempo todo a eles que, enquanto estiverem aqui na Seleção, eles têm de esquecer tudo isso e transformar a competição em sua grande preocupação. Não adianta pensar em uma coisa à frente, se o momento não estiver bom para eles.



Rogério é um amante do estilo de jogo do futebol brasileiro. Diferentemente do que muitos críticos defendem, de que nas categorias de base os treinadores dão preferência à parte física ao invés da técnica, Rogério põe o talento em primeiro lugar nas suas convocações.



Segundo ele, é inevitável no futebol de hoje não associar um atleta de futebol à parte física, mas o talento tem de existir como diferencial, é isso que faz do nosso futebol um dos mais bonitos do mundo.



- Sou contra transformar o jogador brasileiro em jogador europeu. No Brasil temos que primar pelo futebol bem jogado, bonito, de técnica, força, raça e habilidade, tudo isso misturado.



Esta é a aposta do treinador para a disputa deste Sul-Americano, em que são disputados nove jogos em 20 dias. Jogos complicados e desgastantes. O time foi preparado por ele com jogadores de qualidade na frente e com um forte sistema de marcação, deixando o talento em primeiro lugar, sempre.



- Eu, particularmente, não coloco nunca a força à frente do talento do jogador, da técnica. Minha função como treinador é fazer com que esses jogadores de talento, de qualidade, possam desenvolver o futebol deles, sem perder as características do futebol brasileiro.



Técnico prevê mudança na equipe para próximo jogo, segunda-feira, contra Chile



Além da dificuldade da forte marcação dos adversários, que é recorrente em competições sul-americanas, ainda mais quando o Brasil é o adversário, o outro desafio da Seleção Sub-20 foi chegar no campeonato sem conhecer muito bem os times contra quem vai jogar.



Faz parte da rotina das seleções de base repetir muito pouco as convocações, devido às oscilações dos jogadores no começo de carreira. Portanto fica difícil prever se um time que disputou um torneio Sub-17 irá repetir por completo a convocação quando tornar-se Sub-20.



- Sabemos que os primeiros jogos seriam mais complicados. Acho que o time jogou bem contra o Paraguai e poderia ter alcançado a vitória.



No segundo jogo, nesta quinta-feira contra a Bolívia, o Brasil venceu por 2 a 1, de virada, e Rogério pode ver a evolução da equipe.



- Começamos mal o jogo, sofremos o primeiro gol, mas graças ao poder de reação que foi desenvolvido pelos próprios jogadores dentro de campo, conseguimos alcançar a vitória de virada.



Com boas atuações, Walter, atacante do Internacional, marcou dois dos três gols do Brasil na competição.



- Dois golaços. O Walter é um jogador muito forte, habilidoso e inteligente, além de chutar muito bem.



Outro jogador que se destacou foi Tales, que entrou no decorrer da partida contra a Bolívia e marcou o gol da virada.



- É justo que o Tales ganhe uma chance de começar jogando a partida contra o Chile. Ele mostrou que tem personalidade e que está em uma fase muito boa.



Além de Tales, no meio-campo, Diogo deve ganhar uma chance de jogar de início na lateral esquerda, e Dalton substituirá Rafael Tolói, que foi expulso na partida contra a Bolívia.