ABC 4 x 0 Corintíans: fim de jogo Alvinegro recebe o "galo do Seridó" e busca se reabilitar da derrota na primeira rodada. Por outro lado, Corintíans quer bom resultado para se manter na ponta da tabela.

FIM DE JOGO



44 minutos - Quase Moré marca o seu segundo gol no jogo após bola lançada por Gleidson.



42 minutos - Jogo se encaminha para o final com um resultado que recupera o ABC na tabela e prepara o alvinegro visando os próximos jogos. (Fim de jogo no Marizão, Real 1 x 2 Santa Cruz)

38 minutos - GOOOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Moré completa cruzamento de Tales na área e coloca para dentro do gol do Corintíans.



35 minutos - Mesmo com um a menos em campo, o time do Seridó não se acanha ante a pressão do alvinegro em busca de gols.



30 minutos - Heriberto da Cunha faz alterações em sua equipe para não perder o ritmo de jogo.



24 minutos - Mesmo com boa vantagem no placar, ABC não relaxa em campo. (No Marizão, Real 1 x 2 Santa Cruz)



16 minutos - Alvinegro chega com perigo no ataque. Mesmo perdendo por 3 a 0, Corintíans não desiste e investe contra o goleiro Raniere.



9 minutos - Na cobrança, Marco Aurélio faz a defesa com tranquilidade.



7 minutos - Falta perigosa a favor do ABC sofrida por Paulinho Macaíba.



5 minutos - Almir bateu rasteiro da entrada da área e Raniere faz a defesa.



4 minutos - ABC volta com o mesmo ritmo do primeiro tempo e o Corintíans se segura para não tomar mais gols.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Paulinho Macaíba faz o terceiro gol do ABC, no Frasqueirão. Marcos Paraná recebeu livre e tocou para o atacante alvinegro completar para o gol. (No Marizão, Real 1 x 1 Santa Cruz. Em Currais Novos, Potyguar 0 x 2 Baraúnas)



40 minutos - Paulinho Macaíba faz boa jogada e bate forte para defesa do goleiro do Corintíans. A bola ainda tocou no travessão. Na sequência do lance, a bola sai em tiro de meta.



34 minutos - ABC segue com boas jogadas no ataque, mas peca na conclusão dos lances.



29 minutos - Jogo bom no Frasqueirão com o ABC no ataque para buscar mais gols e o Corintíans querendo tirar a diferença. (Em Currais Novos, Potyguar 0 x 1 Baraúnas)



26 minutos - Corintíans não se abate e vai ao ataque buscando diminuir a desvantagem.



24 minutos - ABC domina o jogo no primeiro tempo e não se acomoda buscando mais gols.



18 minutos - Equipe do Seridó se precave para não tomar uma goleada no Frasqueirão. (No Machadão, Alecrim 0 x 2 ASSU. No Marizão, Real 0 x 1 Santa Cruz)



16 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!! Mais uma vez Ivan. O atacante aproveitou cobrança de falta feita por Teles e colocou a bola no fundo do gol.



13 minutos - ABC busca mais jogadas ofensivas querendo ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo.



10 minutos - Corintíans agora tem que sair para o jogo em busca do empate.



8 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Ivan, o terrível, cobrou com categoria e abriu o placar no Frasqueirão para o Mais Querido.



7 minutos - Pênalti a favor do ABC!!! Bobeira da zaga do Corintíans e o goleiro Marco Aurélio derruba Ivan na área.



5 minutos - Coríntians tenta equilibrar as ações no campo e não ficar pressionado pelo ABC.



2 minutos - ABC investe nas jogadas aéreas, mas a zaga do Corintíans afasta. (No Machadão, Alecrim 0 x 1 ASSU)



1 minuto - Começa o primeiro tempo e o ABC já tem uma falta a seu favor. Levantamento na área e a bola sai em tiro de meta.



ABC e Corintíans de Caicó se enfrentam no estádio Frasqueirão pela segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol.



O jogo marca a estréia do ABC jogando em seu estádio na competição. Além disso, o alvinegro busca se reabilitar da derrota contra o Santa Cruz.



Já o "galo do Seridó" estreou com vitória diante do Real Independente por 2 a 1 e quer dar sequência ao bom resultado da primeira rodada.