Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 3 milhões no próximo sorteio Os números sorteados foram 05 - 21 - 31 - 39 - 40 - 56.

O concurso 1.022 da Mega-Sena, sorteado na tarde deste domingo (16), não teve acertadores. O sorteio que normalmente acontece na noite de sábado foi adiado devido ao feriado da Proclamação da República.



O próximo sorteio, o de número 1.023, na quarta-feira (19), deverá pagar R$ 3 milhões à aposta que acertar as seis dezenas, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.



O concurso 1.022 foi realizado na cidade de Maravilha (SC). Os números sorteados foram 05 - 21 - 31 - 39 - 40 - 56.



Na quina, 21 bilhetes acertaram as dezenas e cada um ficará com um prêmio de R$ 31.512,19. Na quadra, 1.505 apostas marcaram os números e cada uma fica com R$ 439,70 de prêmio.



Para as próximas apostas, o valor mínimo, de seis números, é de R$ 1,75.