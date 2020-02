Integração Nacional libera R$ 7,4 milhões para obras no RN

Divulgação Praia de Camapum, em Macau, será beneficiada com obras

Segundo do portal de notícias do Governo Federal, ao todo foram liberados pelo Ministério R$ 37,3 milhões para a realização de programas e ações em mais onze Estados, fora o RN: Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo e Minas Gerais.Para a região Nordeste foram liberados R$ 34, 2 milhões. O governo da Paraíba recebeu R$ 9,4 milhões, dos quais, R$ 4,2 milhões serão aplicados na conclusão do Sistema Adutor Capivara, obra que integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e R$ 5, 2 milhões para ações de defesa civil. Para a contenção do processo de erosão da falésia do Cabo Branco e da Ponta do Seixas, a prefeitura de João Pessoa ficou com R$ 121,8 mil.Para o Estado de Pernambuco foram repassados R$ 4,4 milhões, dos quais R$ 2,4 serão utilizados pelo Governo estadual em terraplenagem . O município do Paulista recebeu R$ 2 milhões para obras de infra-estrutura hídrica. Os municípios baianos de Itambé e Macarani foram beneficiados com R$ 569 mil e R$ 249 mil, respectivamente. O montante é para ações de defesa civil e obras de infra-estrutura hídrica.Os governos dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí, receberam R$ 6,9 milhões, R$ 3,3 milhões e R$ 1,7 milhão, respectivamente. A verba será utilizada na construção e recuperação de pontes, canal de drenagem e unidades habitacionais.A região Centro-Oeste foi beneficiada com R$ 2,4 milhões. Sendo que R$ 1,6 milhão será destinado a obras de drenagem pluviais e pavimentação asfáltica nos municípios mato-grossense de Santa Carmem, Porto Alegre do Norte, Alto Taquari e Nova Maringá. O Estado de Goiás foi beneficiado com R$ 780 mil que serão divididos entre as prefeituras de Pirenópolis, Luziânia, Cristalina, Indiara e Montes Claros de Goiás.Para pavimentação asfáltica em Pirenópolis foram destinados R$ 150 mil, o município de Luziânia recebeu R$ 250 mil que garantirão a aquisição de máquinas e implementos agrícolas, a prefeitura de Cristalina ficou com R$ 100 mil para a compra de trator e grade aradora. Os municípios de Indiara e Montes Claros de Goiás receberam R$ 140 mil, cada um, que serão utilizados na reconstrução de pontes.Para a região Sudeste foram reservados R$ 224 mil. A prefeitura de Mucurici (ES) recebeu R$ 113 mil que serão aplicados na implantação e desenvolvimento de atividade de piscicultura. O município mineiro de Cabeceira Grande ficou com R$ 75 mil. O montante é destinado à pavimentação em vias públicas. Para a implantação de galerias de águas pluviais em Itumirim (MG) foram reservados R$ 36 mil.Na região Norte, a prefeitura de Porto Velho foi beneficiada com R$ 390 mil que serão utilizados na implantação da drenagem do Canal dos Taques.