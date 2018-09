Arthur Ferreira, ícone do esporte, será homenageado hoje

Camilla Kateb Mural resgata um pouco da história do desportista Artur Ferreira (destaque)

Já confirmaram a presença a maioria dos nossos ex-craques do futebol da "bola pesada": Boinho, Cláudio Varela, Ewerton, Sílvio, Agamenom, Marquinhos, Lola, Paulinho, Jarrão, Gileno, Juca, Dênis, Djavan, Zé Carlos, Nito, Vereador, Aladim, Walmir, Walmari, Armando, dentre outros.Ewerton Cortêz coordenador e professor de educação física do Maristela afirma que é muito suspeito para comentar alguma coisa sobre o atleta homenageado.“Acho Arthuzinho um dos melhores atletas que tivemos em todos os tempos, claro que temos atletas competentes, porém Arthur além de ser ícone no esporte, é um ser humano encantador. Pode contar que hoje à noite estarei tão emocionado, quanto o homenageado", declara.O evento será aberto para todos os amantes do Futsal do nosso estado. Este evento marcará a abertura da II Copa Maristella de Futsal, coordenada pelo Prof. Marcos Antônio.