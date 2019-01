São Paulo é tri inédito e seis vezes campeão do Brasil A vitória de 1 a 0 sobre o Goiás determinou a conquista depois de final de semana envolvido em polêmica

Não foi um time brilhante, chegou a um certo momento do Brasileiro deste ano que ninguém apostaria seguer na sua participação na Sul-Americana. Depois, beneficiado pelos tropeços do Grêmio, que deixou cair uma vantagem que era de 11 pontos, o São Paulo venceu o Goiás de 1 a 0 nesta tardeno estádio Bezerrão, em Gama, cidade satélite de Gama, e conquistou o seu sexto título brasileiro, tricampeonato seguido.



Tudo isso aconteceu depois de deixar escapar a chance de conquistar o título Brasileiro em casa, com o estádio do Morumbi lotado, domingo passado. Depois veio a confusão de troca de árbitro, denúncia de suborno, e o São Paulo ecncerrou uma semana de expectativa vendo a pressão aumentar. A pressão de um tropeço era grande e ficou ainda maior. Mesmo assim, o time fez valer seu favoritismo, contou com um gol irregular para superar o Goiás e stá em festa.



O dia que antecedeu o confronto que definiu o Brasileiro deste ano foi marcado pelo afastamento do árbitro Wagner Tardelli pela CBF por conta de uma suspeita de tentativa de suborno levantada pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero. Mas os jogadores não demonstraram terem sentido a polêmica.



A equipe paulista conseguiu duas marcas históricas no torneio. Essa é a primeira vez que um time leva o Nacional por três anos consecutivos. Antes disso, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Corinthians já tinham conquistado o titulo brasileiro em dois anos seguidos.



Além do tricampeonato inédito, o São Paulo consagra sua hegemonia nacional. O clube do Morumbi é o único a ter seis títulos brasileiros. O Flamengo 'disputa' com a CBF a posição de pentacampeão, mas a entidade não reconhece a taça de 1987 dos cariocas. Dessa forma, ao lado dos rubro-negros, Vasco, Corinthians e Palmeiras venceram o torneio por quatro vezes.



Vasco cai para a Série B



O 7 de dezembro ficará conhecido como o dia mais triste da história do Vasco. Os resultados dos concorrentes foram adversos e, além disso, o time da Colina não foi capaz de fazer a sua parte e perdeu para o Vitória, por 2 a 0, neste domingo, em São Januário, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o Cruzmaltino está fadado a disputar a Série B da competição nacional. Leandro Domingues e Adriano fizeram os gols do encontro fatídico para a torcida da casa. Junto com o Vaco caiu também o Figueirense, que venceu sua partida e ficou entre os quatro últimos por conta do saldo de gols negativo.





Fluminense 1 x 1 Ipatinga-MG - Maracanã

Grêmio 2 x 0 Atlético-MG - Olímpico Monumental

Goiás 0 x 1 São Paulo - Bezerrão

Santos 0 x 0 Náutico - Vila Belmiro

Atlético-PR 5 x 3 Flamengo Arena da Baixada

Sport 4 x 3 Coritiba - Ilha do Retiro

Figueirense 3 x 1 Internacional - Orlando Scarpelli

Vasco 0 x 2 Vitória -São Januário

Cruzeiro 4 x 1 Portuguesa - Mineirão

Palmeiras 0 x 1 Botafogo - Parque Antarctica



Com informações do UOL Esporte