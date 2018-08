Polícia prende dois irmãos responsáveis por vários assaltos em Natal e no interior

Cedida Assaltante é flagrado por câmeras de loja de celular, em João Câmara. (Veja o vídeo)

Thyago Macedo Diogo e Marclecio chegaram a Defur na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com o delegado Atanásio Gomes, da Defur, entre os assaltos atribuídos aos irmãos estão o do restaurante Tábua de Carne, o de uma loja de celular na avenida Rio Branco, o de uma casa lotérica no município de Taipu e o de uma loja de celular em João Câmara.“Nós iniciamos a investigação a partir dessa onda de assaltos com as mesmas características e chegamos até os dois acusados. Com isso, a juíza expediu o mandado de prisão e no último sábado [8] nós prendemos Diogo e Marclecio na zona Norte”, disse Atanásio.Segundo o delegado, Marclecio se preparava para ir a uma festa quando foi preso e Diogo estava em casa no Vale Dourado. A princípio, os dois negaram envolvimento nos assaltos. No entanto, o vídeo do circuito interno de segurança de uma loja de celular no município de João Câmara mostra a ação de Diogo.Ele explicou que os dois irmãos fazem parte de uma quadrilha que tem aproximadamente oito integrantes e vem agindo em Natal desde o início deste ano. “Estamos trabalhando para prender os demais membros desse bando, mas, podemos destacar que esses dois eram os mais atuantes”, afirma.