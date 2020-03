Escola Municipal de Teatro abre vagas

Estão abertas até o dia 27 de fevereiro as inscrições para a Escola Municipal de Teatro de Natal. A sede da instituição é no Espaço Cultural Francisco das Chagas Bezerra de Araújo, antiga área de lazer do Panatis, mantido pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte). Os interessados, maiores de 18 anos, podem se inscrever pela manhã e à tarde na Capitania das Artes portando identidade, CPF e foto 3X4. As vagas são limitadas.

A aula inaugural do curso da Escola Municipal de Teatro de Natal foi realizada no dia 27 de março de 2008, ministrada pelo ator e diretor Cacá Carvalho. A turma iniciada desde o ano passado está no terceiro módulo.O curso possibilita o aprendizado gratuito das diversas atividades teatrais, tais como interpretação, iluminação, dramaturgia, maquiagem, cenografia e direção.A escola forma atores e atrizes com alto nível técnico, com vistas à profissionalização para o mercado de trabalho, incentiva a pesquisa teatral e a proposição de idéias, oferecendo conhecimentos teórico-práticos indispensáveis à arte de representar.Além disso, a instituição estimula uma postura crítica e produtiva frente ao teatro e ao mundo, para que os futuros artistas assumam a responsabilidade social inerente à sua atividade.

Até 27 de fevereiro, das 8h às 13h e das 14h às 17hNa Capitania das Artes. Av. Câmara Cascudo, 434, Ribeira.Inscrições gratuitas.Contatos: 3232-4949 ou Lenilton Teixeira (coordenador do curso): 9985-9307