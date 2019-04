Operação Lord: delegado cumpre novos mandados e prende mais quatro pessoas Segundo Odilon Teodósio, titular da Denarc, essas pessoas fosses presas pois "estavam dando continuidade ao trabalho daqueles que foram detidos anteriormente".

Uma equipe de policiais civis, coordenada pelo delegado Odilon Teodósio, cumpre desde o começo da manhã quatro mandados de busca e apreensão e prisão ainda referentes à Operação Lord, ocorrida no dia 20 de novembro deste ano. Dois mandados foram cumpridos na comunidade Beira Rio, um em Felipe Camarão e outro no Centro de Detenção Provisória da zona Norte.



Na comunidade Beira Rio, foram presas Urbaneide Varela Gomes, a "Neide", e Shênia da Silva Costa, a "redonda". Segundo o delegado, elas são mulheres do "sorriso" e do "senhor", respectivamente, presos na primeira etapa da operação.



Em Felipe Camarão, os policiais civis prenderam Sérgio Guedes da Silva. "Ele é taxista e era o responsável por transportar a droga", explicou Odilon Teodósio. O delegado informou que foram encontrados papelotes com drogas junto ao taxista. "Só não encontramos mais porque ele passou a noite rodando, deixou a droga em motéis e também numa festa na zona Norte", disse.



Já no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Ribeira, os policiais civis foram notificar Marcelino de Moura Rolim, o "Juninho" ou "gordo". "Ele foi detido na semana passada por um roubo de carro", informou. "Marcelino é um dos homens fortes de 'senhor' e já responde por roubo e por mortes. Uma delas foi há duas semanas", completou o delegado.



Segundo o responsável pela investigação, o delegado afirmou que a motivação para que essas pessoas fosses presas é que "estavam dando continuidade ao trabalho daqueles que foram detidos anteriormente".



Cada uma das pessoas detidas foi levada a uma delegacia da cidade, cujos locais foram preservados, para prestarem depoimentos.



Odilon Teodósio, que é titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), avisou que "mais pessoas podem ser detidas". "Isso vai depender do andamento das investigações", garantiu. "Essa quadrilha é grande", concluiu.



*Matéria atualizada às 7h30.