Total de mortes em Santa Catarina chega a 120 Há 31 pessoas desaparecidas e outras 32.946 desabrigadas e desalojadas.

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou mais uma morte provocada pelos temporais que atingem, sobretudo, o litoral do estado. O total de óbitos passou para 120. Há 31 pessoas desaparecidas e outras 32.946 desabrigadas e desalojadas.



A Defesa Civil destaca, ainda, o primeiro relatório de balneabilidade da temporada de verão, divulgado pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma). Os números indicam que 26,9% dos pontos analisados ao longo do litoral catarinense estão impróprios para o banho.



A instituição avaliou 182 pontos, em 107 balneários, de 27 municípios do estado. Desses, 49 não atenderam ao que determina a legislação e foram classificados como impróprios para o banho. Na Grande Florianópolis, por exemplo, se comparado ao do ano passado, o índice apresentou um aumento de dez pontos impróprios.



Ontem (5), a Fatma lançou um alerta para o risco de contaminação das praias do município de Itajaí, um dos mais atingidos pelas chuvas em Santa Catarina. As pessoas estão sendo orientadas a evitar as praias por, pelo menos, 15 dias.