Após pedido de governo italiano, União Europeia aceita discutir caso Battisti Caso será discutido pelos deputados na próxima quinta-feira (5), em Estrasburgo, na França.

Após pedido do governo da Itália, a União Europeia aceitou discutir o caso Cesare Battisti. O Parlamento Europeu aprovou ontem (2) por 104 votos a favor e 49 contrários a proposta de incluir na agenda da comissão a extradição do ex-militante italiano.



O caso será discutido pelos deputados na próxima quinta-feira (5), em Estrasburgo, na França. As informações são da agência portuguesa Lusa.



Na última quinta-feira (29), a União Europeia havia descartado a possibilidade de se pronunciar sobre o assunto, alegando não ter competência para intervir na questão. A ajuda havia sido pedida pelo ministro italiano para Assuntos Europeus, Andrea Ronchi. Mas, ontem, a comissão reviu a decisão.



Ainda ontem, também, o embaixador da Itália no Brasil, Michele Valensise, retornou a Brasília. Ele havia sido convocado pelo governo italiano na última terça-feira (27) para consultas sobre o caso Battisti. ]



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Itália informou que Valensise vai acompanhar do Brasil o desenrolar do caso e que contará com o apoio de advogados que representam os interesses do governo italiano.



Battisti está preso no Brasil desde 2007. No dia 13 janeiro, o ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu refúgio político ao italiano, condenado na Itália por quatro homicídios que teria cometido na década de 1970, quando militava no grupo Proletários Armados para o Comunismo (PAC).