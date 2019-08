Semov limpa galerias e recupera tubulações

Fotos: Ana Paula Oliveira Funcionários da Semov trabalham na rua Vigário Bartolomeu.

Nesses locais, o principal problema é o entupimento de galerias devido à grande quantidade de lixo acumulado. Outro problema identificado é o rompimento de tubulações antigas.Na manhã desta quinta-feira (22), a reportagem do

foi conferir in-loco o trabalho na rua Vigário Bartolomeu. Os funcionários da Semov trabalham para finalizar o serviço até às 13h. Na rua, o trânsito está interrompido na altura do Sesc/Centro e até em frente à Secretaria Municipal de Tributação.“O desgaste e as últimas chuvas que caíram em Natal acabaram rompendo o tubo de concreto, abrindo um buraco enorme e interrompendo a passagem dos veículos nesse local”, disse o responsável pela equipe no local, Francisco Canindé.Na execução da obra, de acordo com ele, um novo piso de concreto será colocado no local, paredes de tijolos serão colocadas dos dois lados, formando uma espécie de calha, que será coberta com meio fio.“Isolaremos, aterraremos, e em seguida colocaremos calçamento para que a via seja liberada”, explicou.O secretário adjunto de Conservação da Semov, Jonas Barbosa informa que a previsão é que os serviços emergenciais que estão sendo feito nos três pontos sejam concluídos ainda nesta quinta-feira.“Estamos trabalhando intensamente para resolver os problemas. Após a realização desse trabalho iniciaremos obras em outros pontos da cidade”, afirma. Ele acrescentou que devido a não realização ainda de licitações para a contratação de empresas, a Semov trabalha apenas com a equipe interna.“Estamos com 42 funcionários da Semov trabalhando na limpeza e reparação de tubos. Quando houver licitação teremos uma injeção a mais nos recursos humanos”.

nesta quarta-feira (21), o titular da Semov, Demétrio Torres, afirmou que normalmente a limpeza das galerias é feita nos meses de setembro e outubro, o que não aconteceu em 2008. O resultado foi que na primeira chuva do ano, em poucas horas, as ruas de Natal ficaram completamente alagadas.