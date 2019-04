20% dos cargos comissionados no TCE devem ser ocupados por servidores de carreira

Vlademir Alexandre Mineiro: "o TCE deveria dar o exemplo".

O projeto foi o segundo a ser votado nesta tarde de terça-feira (23), o primeiro, que também foi aprovado, é o de autoria da Mesa Diretora da Casa que dispõe sobre a reestruturação organizacional do Instituto do Legislativo Potiguar.Em relação ao Projeto que permite, a partir de agora que 80% dos cargos comissionados do TCE sejam ocupados por pessoas que não pertencem aos quadros do Estado, apenas o deputado Fernando Mineiro do PT votou contra.Para o petista, a matéria é “equivocada” e em vez de diminuir a participação dos funcionários de carreira, “o órgão deveria dar o exemplo e aumentar para 100%”.O Projeto de Lei Complementar foi encaminhado por ofício do Tribunal de Contas do Estado que altera a redação do artigo 7º da Lei Complementar Estadual 185, de 27 de dezembro de 2000 e dá outras providências.