O Centro Acadêmico Berilo Wanderley (CABW), curso de Comunicação Social da UFRN, encerra hoje (12) a 1º Mostra Curta no Varal.A mostra é formada por curtas produzidos por alunos da UFRN, em vários formatos e gêneros.As exibições estão sendo realizadas nos auditórios A e C do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), das 16h às 21h30.O CCHLA fica próximo à Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM).Para conferir a programação, clique aqui