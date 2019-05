Albert Dickson diz que cargo de presidente voltou a ser oferecido pelo G-10

Júlio Pinheiro Nasser e Albert estão afinados para a eleição da Presidência da CMN.

“Não só queriam me tirar do grupo como ainda ofereceram para ser presidente, e olhe que estamos a pouco mais de um dia da eleição”, disse Albert, afirmando que a eleição de Nasser está consolidada.O companheiro de partido do oftalmologista, Chagas Catarino (PP), também afasta qualquer possibilidade de que, a essa altura, algum membro do partido desista de apoiar Dickson Nasser.“Já havíamos definido o apoio a Dickson há muito tempo. Mesmo com o pessoal falando com Paulinho Freire (presidente do PP), é impossível que a gente mude de posição agora. Vamos votar em Dickson”, afirmou o vereador eleito.