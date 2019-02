Árvore de Natal é inaugurada em Mirassol

Fotos: Geraldo Miranda Árvore é anunciada como a maior do Brasil.

Aproximadamente cinco mil pessoas prestigiaram a apresentação de atrações musicais do Quarteto de Cordas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Ufrn) e do Coral Sons da terra. O secretário da Sensur, Raniere Barbosa, informou que a árvore deverá receber a visita de cerca de dez mil pessoas até a virada do ano.O secretário informou ainda que o monumento ficará na cidade até o dia seis de janeiro. “A nova gestão vai decidir se vai dar continuidade ou não, a intenção é deixar pelo menos a torre e a fonte luminosa para toda cidade”, explica.Raniere Barbosa destacou também que a árvore de natal representa para toda comunidade “um espírito de solidariedade e fraternidade que as famílias possam contemplar este espaço com a árvore e a casinha do Papai Noel símbolo do natal”, comenta.De acordo com o secretário, a decoração de natal da cidade ainda não foi concluida e que ainda falta a iluminação da ponte de Igapó, do Ginásio Poliesportivo. Raniere afirmou que a Sensur pretendia construir uma árvore na ladeira do sol, mas que depois resolveu dividir em outras três árvores menores, e que na segunda-feira (15) tudo estará concluído.O prefeito de Natal Carlos Eduardo, inaugurou a nova iluminação e prestigiou a árvore que hoje é a maior do Brasil. “Esta é a maior árvore do Brasil e por enquanto nós não encontramos na internet nenhuma que fosse maior que a nossa no mundo, pois Natal merece por ter sido fundada num dia 25 de dezembro em homenagem ao menino Jesus, por este motivo se chama Natal”, esclarece o prefeito.O prefeito também falou de nosso calendário cultural onde teremos o encontro de escritores, o salão de artes plásticas, o goiamum áudio visual, o festival de cinema, o festival de dança e o festival de musica natalense no machadão com atrações da terra e do Brasil com o auto do natal.“Eu acho que esta árvore é uma forma de espalhar o espírito natalino por toda cidade, melhorando a estima de nossa cidade, tem tudo a ver o natal em Natal e temos que nos esforçar para fazer o melhor e o resultado disso é que nós queremos fazer”, esclarece o prefeito de Natal.