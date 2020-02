Sandra Celeste: unidade funciona em um corredor improvisado Cerca de 150 pessoas são atendidas diariamente no pronto-atendimento se espremendo no corredor cedido pela unidade da Cidade da Esperança.

A reforma do pronto-atendimento infantil Sandra Celeste se arrasta desde outubro do ano passado e ainda não há prazo para conclusão. Por enquanto, a demanda diária de 150 crianças está sendo recebida na unidade da Cidade da Esperança, que cedeu o espaço de um corredor, com oito salas para alojar toda estrutura. Os serviços ambulatoriais estão suspensos temporariamente por falta de espaço para realizar as consultas.



“Aqui não há condições de trabalho”, enfatizou a administradora do Sandra Celeste, Daliane Pontes. Segundo ela, já apareceram nove casos de dengue só esta semana, durante a epidemia esse número chega a 300 atendimentos por dia. A enfermaria, depois da mudança, só possui sete leitos.



As complicações no atendimento são muitas. Na unidade que ainda será reformada ficou o raio-x. Quando as crianças precisam desse exame é preciso deslocá-la da Cidade da Esperança até Dix-sept Rosado. A farmácia e copa estão sendo divididas pelos dois pronto-atendimentos. O Sandra Celeste não possui nem telefone.



O secretário municipal de Saúde, Levi Jales, foi até a unidade nesta quarta-feira (11) e solicitou àdireção que procurasse um outro imóvel no mesmo bairro do pronto-atendimento, que fica em Dix-sept Rosado.



“Ele esteve aqui e viu nossas condições. Precisamos urgente dessa mudança”, disse Daliane.