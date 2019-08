Respeitamos a decisão do juiz, mas para nós não muda em nada, diz Francisco Jr.

César Augusto Francisco Júnior: "Não podemos permitir que o povo fique refém de um grupo".

Segundo o presidente do Conselho Nacional de Saúde, “essa é uma questão muito mais política”. Ele questiona: "O que leva um profissional formado em uma universidade pública atender a um procedimento em um hospital privado e se negar a atender nesse mesmo hospital a um paciente do Sistema Único de Saúde (SUS)?" E completa: "Considero essa atitude abominável. Não podemos permitir que o povo fique refém de um grupo".E aproveita para criticar as cooperativas. “É um grupo de categorias que se organizam, articulam e atuam como cartel, impondo ao governo e deixando a população refém. Na minha concepção, a saúde tem que ser tratada de forma ética e humanística”.Francisco Júnior fez questão de ressaltar duas importantes medidas adotadas pelo Governo do Estado: elaboração e aprovação do Plano de Cargos e Remuneração e fortalecimento dos hospitais públicos, com remanejamento de profissionais. Ele conta que alguns profissionais admitiram que não cumprem a carga horária de trabalho.O presidente do Conselho Nacional de Saúde esteve na manhã desta quinta-feira (22) concedendo entrevista na sede do portal

Nominuto.com.



Confira abaixo a entrevista completa.