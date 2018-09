Não foi dessa vez: Henrique Alves desmente que tenha sido cotado para governo em 2010

Vlademir Alexandre Henrique Alves: "Não foi o que aconteceu"

“Muito me orgulharia um convite da governadora, mas não foi o que aconteceu”, contou ele, por telefone, ao

Nominuto.com

O deputado federal participou de uma reunião na casa de Wilma de Faria entre ela, seu colega de partido Garibaldi Alves e o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) na segunda-feira (10). O prefeito Carlos Eduardo (PSB), que estaria interessado em ocupar o governo em 2011, não foi convidado.Depois do encontro, surgiu o boato de que a aproximação entre PMDB e PSB havia sido fortalecida, e que o partido de Henrique ocuparia, finalmente, o secretariado de Wilma.Ele também negou o acordo. “A governadora estava preocupada com a liberação das verbas do governo federal e foi sobre isso que a gente conversou”, encerrou.Iberê Ferreira, outro nome cotado para suceder Wilma em 2010, diz que não fala no assunto.